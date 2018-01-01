Зеркала и панно за 17 млн рублей появятся в Законодательном собрании

Петербургские чиновники уже летом 2019 года планируют обновить помещение петербургского парламента. Планируется, что к июлю следующего года Законодательное собрание “освежат” новые предметы интерьера. Об этом стало известно благодаря сайту государственных закупок, на котором разместили соответствующее объявление.





На 16,8 млн рублей в Законодательном собрании хотят установить зеркала, панно и белые колонны. Заявки будут приниматься до 14 января. Напомним, информация появилась на сайте госзакупок.



