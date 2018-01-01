Спортивные достижения лучших оценили в Смольном

Торжественное награждение за отличные показатели в спортивной сфере прошло в Смольном 21 декабря. Ведущих спортсменов наградил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщают в администрации города.





Действующий губернатор вручили спортсменам, тренерам и представителям физкультурно-спортивной отрасли знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и благодарственные письма за высокие достижения в 2018 году.

Отличительные награды получили победители Олимпийских игр в Пхенчхане, III летних Юношеских Олимпийских игра в Буэнос-Айресе и не только.