“День жестянщика” устроил снегопад в Петербурге. Сотрудник полиции и легковушка “смяли морды”

В пятницу вечером, 21 декабря, очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” сообщили о серьезном ДТП, которое произошло на пересечении улиц Партизана Германа и улицы Чекистов в Красносельском районе Санкт-Петербурга.





Сообщение о дорожном происшествии опубликовали в 21:30. Машина полиции и второй участник ДТП не пострадали. Пользователи разместили фотографии с места происшествия, на карах видно, что машины-участницы ДТП сильно пострадали, бампер у одного автомобиля помят. Машина полиции получила незначительные повреждения.