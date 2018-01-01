“Культурную инициативу” устроили в Мариинском дворце для сирот

В пятницу, 21 декабря, в Мариинском дворце прошло самое праздничное мерпориятие в этом году - елка для ребят из школ-интернатов, реабилитационных центров, учреждений для детей-сирот, передают в Законодательном собрании.





С наступающими новогодними праздниками и, конечно, Новым годом, гостей поздравил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он пожелал присутствующим слушать и уважать старших, та также радости, веселья, песен и танцев.





Для детей был представлен новогодний спектакль ассоциации «Культурная инициатива».