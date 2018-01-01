Погода в Петербурге 22 декабря: снегопад и морозы

По данным Яндекс. Погода в ближайшие два часа в центре Петербурга осадков не ожидается. Стоит посмотреть за окно и станет ясно, что все осадки уже выпали ночью, но это не исклчает их наличие и днем.





Как сообщают синоптики, днем в Петербурге возможен снегопад. Ветер 5 метров в секунду, давление - 759 мм рт. Ст., а влажность составит 85 %.





Столбик термометра опуститься до -12 градусов ниже нуля. МЧС по Петербургу предупреждает автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.



