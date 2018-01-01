Мобильные операторы повысят цены на свои услуги

О росте тарифов сотовые операторы начали оповещать абонентов 21 декабря, сообщает “РИА Новости”. Связано это с тем, полагают аналитики, что с 2019 года повышается размер НДС.



Оператор “Вымпелком” (“Билайн”) сделает выше стоимость некоторых международных звонков. Tele2 изменит размер платы за пользование архивными тарифными планами. Про “Мегафон” пока известно только то, что он увеличит цены на некоторые тарифы.

Нововведения начнут вступать в силу с 1-10 января. Специалисты отмечают, что общий рост цен на услуги этих сотовых операторов составит от двух до пяти процентов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, на сколько рублей в Петербурге повысится стоимость услуги пользования телефонной связью. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

