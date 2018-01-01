Петербург может стать международным медицинским центром

Соответствующее распоряжение подписал 21 декабря врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передаёт “РБК”. Компании “Петербургское агентство медицинского туризма”, которую создал Смольный, будет выделено 23 миллиона рублей для реализации проекта.



Отметим, что АО “Петербургское агентство медицинского туризма” каждый год прогрессирует. Если в 2017 году его доходы составляли 15 млрд $, то, по прогнозам, уже через три года они вырастут на треть.

Однако некоторые специалисты утверждают, что денег, которые выделят их бюджета, будет недостаточно для того чтобы привлечь пациентов из-за границы. Также отмечается, что среднее качество медицины в Петербурге ещё не настолько высоко, чтобы выводить его на международный уровень.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Юкках откроется медицинский центр. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).