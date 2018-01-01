В петербургском университете прошёл полуфинал конкурса бизнес-проектов

21 декабря завершился один из этапов конкурса Санкт-Петербургского государственного университета под названием “Start-up СПбГУ – 2019”, сообщает представитель МИА “МИР.По его результатам в финале за право реализовать свой проект по гранту будут бороться 13 команд молодых энтузиастов.

Отметим, что многие идеи участников связаны с социальной значимостью, в частности, с изготовлением приборов, которые позволят диагностировать опасные заболевания на ранней стадии. Также популярны проекты о мобильных технологиях.



Напомним, что всего на участие в конкурсе “Start-up СПбГУ – 2019” подали заявки 33 команды, но только 28 прошли в очный этап. Финал конкурса пройдёт в конце апреля 2019 года.

В этом году Gazeta.SPb рассказывала о том, что Санкт-Петербургский государственный университет вошёл в мировой рейтинг. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).