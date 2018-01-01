Для устранения пожара на складе фейерверков понадобилась спецтехника

Возгорание началось около 20 часов вечера, 21 декабря, на складе пиротехники в районе Балтийского вокзала. Потушить пожар удалось к 21:30, передаёт МЧС.

В ходе происшествия люди не пострадали, несмотря на то, что в воздух периодически взлетали фейерверки и приземлялись в неожиданных местах. Повредилось лишь само здание. Выяснилось, что внутри него находится мебельный склад и несколько паллетов с пиротехникой.

Пожару присвоили второй ранг сложности. В борьбе с ним задействовали больше трех десятков расчётов и 89 человек. Пришлось применить броневой щит для защиты сотрудников МЧС и использовать пожарный поезд.

Немного ранее Gazeta.SPb сообщала о подробностях пожара на складе пиротехники у Балтийского вокзала. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).