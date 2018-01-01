|
Сегодня
21 декабря, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Стало известно, когда Земли может не стать
23:08
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Склад с пиротехникой загорелся около Балтийского вокзала
- Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
- Стало известно, когда решится вопрос с передачей Исаакиевского собора РПЦ
- Александр Беглов заявил, что текущие проблемы с дольщиками будут решены в Петербурге к 2020 году
- Чартерный самолет рейсом из Петербурга аварийно сел в Риге
- В Калининском районе легковушка сбила пожилого мужчину
- На трассе Петербург-Ивангород погиб человек
- Горит квартира на последнем этаже в здании на Народной улице. Прибыла машина реанимации
- Обнальщицу Минину отправили под домашний арест до февраля
- Алла Андреева, защищающая права дольщиков, ушла с совещания с Александром Бегловым
- В Санкт-Петербурге закрыли станции метро “Гражданский проспект” и “Ленинский проспект”
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
16 декабря
12 декабря
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.