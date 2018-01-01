Стало известно, когда Земли может не стать

Видео о судьбе нашей планеты, передают “РИА Новости”, корпорация разместила в YouTube на своём канале 21 декабря.

В нем рассказывается о том, что когда Солнце выработает большую часть водорода, оно разгорится настолько сильно, что уничтожит все ближайшие планеты, и Землю в том числе.

Прогноз "Роскосмоса таков: это случится минимум через миллиард лет.

Дело в том, что Солнце разгорится в тысячи раз сильнее, чем сейчас, и буквально станет выжигать Землю. Вследствие этого на планете начнётся парниковый эффект, который будет будет необратим, уточняет Сергей Попов – профессор РАН.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал проверить, действительно ли американцы были на Луне. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



