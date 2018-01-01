Склад с пиротехникой загорелся около Балтийского вокзала

Сегодня вечером, 21 декабря, примерно в 20:30, как сообщает “Фонтанка”, на Митрофаньевском шоссе около Балтийского вокзала произошло возгорание нежилого помещения. Внутри него находится склад с фейерверками.

Как уверяют очевидцы, им удалось увидеть взмывающие вверх салюты, которые хаотично приземлялись на землю. Также, передают они, валил густой тёмный дым. Всё это угрожало прохожим, поэтому на место проишесвия вызвали сотрудников МЧС.

Информации о каких-либо пострадавших пока не поступало.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что территорию Российского проспекта накрыло смогом. Дым начал идти из мини-грузовика, который предположительно принадлежит кино-студии. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).