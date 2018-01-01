Российские аэропорты оформят соответственно новым именам

Мероприятие, на котором будут говорить о продолжении проекта “Великие имена Росии” в интерьерах аэропортов проведёт Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты, передаёт ведомство.



В процессе будут участвовать известные эксперты из области культуры, науки, музейного дела и представители общественности.

Сообщается также, что Общественная палата планирует запустить конкурс дизайнерских проектов для оформления аэропортов в соответствии с новыми именами. В помещениях аэровокзалов поставят экспозиции, посвящённые победителям конкурса “Великие имена России”.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что для Пулково новое имя выберут из трех вариантов во втором туре. Итоги подведут уже через день - 23 декабря. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).