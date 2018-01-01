Стало известно, когда решится вопрос с передачей Исаакиевского собора РПЦ

Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ может быть отменено, сообщает Смольный.

Дело в том, что 30 декабря 2016 года издали распоряжение о передаче. Однако важное условие его воплощения – РПЦ должна до 31 декабря 2018 подать заявку в Комитет имущественных отношений и заключить договор о передаче музейных коллекций в собственность. Пока она этого не сделала.

Таким образом, если до последнего дня уходящего года заявки от РПЦ не поступит, Исаакиевский собор останется музеем. Сегодня, 21 декабря, об этом и сообщил Беглов в своём ответе депутатам на просьбу о недопущении передачи.



Напомним, что в защиту Исаакиевского собора выступали не только депутаты, но и гражданские активисты. Так, в 2017 году на Марсовом поле собрался грандиозный митинг из трех тысяч человек.

Год назад Gazeta.SPb писала о том, что Полтавченко заявил, что вопрос с передачей Исаакиевского собора РПЦ уже решён. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).