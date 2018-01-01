Александр Беглов заявил, что текущие проблемы с дольщиками будут решены в Петербурге к 2020 году





Андреева выразила надежду, что ошибки, которые допустили ГК “Город” будут в ближайшее время исправлены. После встречи с активисткой, сообщает ТАСС, Беглов заявил, что к 2020 году город закроет все настоящие долги перед дольщиками. Ситуация с объектами ГК “Город”, о которых шла речь особо, должна быть решена к осени 2019 года — часть домов, скорее всего, сдадут досрочно, приводит агентство слова врио губернатора.





По данным комитета строительства, в Петербурге 32 строящихся жилых здания с просроченными сроками. В этот список входят объекты ГК “Город”: "Ленинский парк", "Прибалтийский" — который недавно напали вводить в эксплуатацию, по данным комитета строительства - и "Морская звезда".



