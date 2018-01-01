Чартерный самолет рейсом из Петербурга аварийно сел в Риге

Сегодня, 21 декабря, рейс пришлось внепланово завершить в аэропорту Риги, передает “Фонтанка”. Пилот рассказал, что виной тому стала проблема со стойкой шасси.

Самолет принадлежит компании ArtJet и является бизнес-джетом. Он летел рейсом “Санкт-Петербург – Вена”. На борту судна под номером T7-APP находилась группа предпринимателей.

Сообщается, что при вынужденной посадке никто не пострадал.

Отметим, что этот бизнес-джет летом выполнял нерегулярные рейсы по перевозке иностранных фанатов в рамках ЧМ-2018.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что самолет рейсом "Санкт-Петербург - Самара" совершил аварийную посадку в Москве. Причиной этому стали отключившиеся тормоза воздушного судна.(Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).