В Калининском районе легковушка сбила пожилого мужчину

По предварительной информации от Управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 16 часов дня.



В Калининском районе на перекрестке двух проспектов – Светлановского и Тихорецкого – автомобиль марки Kia наехал на человека в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водителем Kia оказался мужчина 1961 гр. Он сбил мужчину 1940 гр. В результате происшествия второй получил тяжёлые травмы.



Сейчас ГИБДД уточняет детали случившегося и проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb писала о подобном случае. Тогда автомобиль сбил девушку в наушниках, которая пересекала Невский проспект по пешеходному переходу. О том, горел ли разрешающий переход сигнал светофора не сообщается. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).