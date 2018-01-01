Сегодня
21 декабря, пятница
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

На трассе Петербург-Ивангород погиб человек

19:34
Тэги: дтп, трасса, пострадавшие
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дтп, трасса, пострадавшие



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Горит квартира на последнем этаже в здании на Народной улице. Прибыла машина реанимации
  • Обнальщицу посадили под домашний арест Обнальщицу Минину отправили под домашний арест до февраля
  • Алла Андреева, защищающая права дольщиков, ушла с совещания с Александром Бегловым
  • В Санкт-Петербурге закрыли станции метро “Гражданский проспект” и “Ленинский проспект”
  • Кража шкатулки с деньгами Мигрант из Белоруссии обчистил свою подругу-бармена, пока та спала, и скрылся
  • На юге Санкт-Петербурга с весны по осень 2017 года работала наркобанда из 12 человек
  • В коммуналке развращали школьника Мужчина развращал школьника в коммуналке Адмиралтейского района
  • Футболистов Кокорина и Мамаева теперь обвиняют в "причинении легкого вреда здоровью"
  • Мошенничество. Израйлит Дело о мошенничестве в отношении главы “Усть-Луги” взяли под суд
  • После года болезни в Петербурге умерла актриса и автор пьес Алла Соколова в 74 года
  • Тяжелый грузовик наехал на 50-летнего мужчину на Васильевском острове Санкт-Петербурга
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
19 декабря
На Гражданском проспекте проспекте "Лада" сбила девушку
14 декабря
С места аварии на Богатырском проспекте увезли пострадавших (фото)
13 декабря
Четырем петербургским студентам после аварии под Псковом требуется дополнительное обследование
13 декабря
В ДТП с участием Mitsubishi и грузовика погибла 78-летняя пенсионерка: оба водителя в больнице. Подробности (фото)
13 декабря
Водитель иномарки, который получил тяжелые травмы в ДТП на трассе Петербург - Псков, оказался военным. Подробности
13 декабря
На Новоприозерском шоссе Mitsubishi вылетел под грузовик: есть пострадавшие (фото)
21 декабря
Тяжелый грузовик наехал на 50-летнего мужчину на Васильевском острове Санкт-Петербурга

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
В Австралии живет один из самых огромных быков в истории. Большой размер спас животное от скотобойни
В Австралии живет один из самых огромных быков в истории. Большой размер спас животное от скотобойни
Педиатры съели головы Lego-человечков, чтобы проверить их на безопасность для детей
Педиатры съели головы Lego-человечков, чтобы проверить их на безопасность для детей
^ Наверх