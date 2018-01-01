На трассе Петербург-Ивангород погиб человек

Сегодня, 21 декабря, в районе 15:40 на трассе “Нарва” произошло серьёзное ДТП, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль марки Renault Logan не справился в управлением и на 71-м километре трассы в Волосовском районе врезался в столб.

Известно, что внутри иномарки находилось несколько мужчин. В результате один из них, пассажир, скончался на месте - он получил несовместимые с жизнью травмы. Ещё два мужчины получили серьёзные повреждения.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего и ведут проверку по этому делу.

На днях Gazeta.SPb сообщала о том, что на трассе Петербург-Невель погибло пять человек. Несколько из них было молодыми учёными, которые возвращались с конкурса. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).