Горит квартира на последнем этаже в здании на Народной улице. Прибыла машина реанимации





Как сообщают очевидцы, на Народной улице, д. 2, горит жилой девятиэтажный дом: на фотографиях видно, что из окон квартиры на последнем этаже идет дым. Очевидцы сообщают, что к месту происшествия уже подъехала машина “Скорой помощи” и три автомобиля служб МЧС.





В управлении МЧС по Санкт-Петербургу пока не сообщили оперативную информацию по тушению этого пожара. Возможно, причиной стала неисправная электроника.









Вечером в пятницу 21 декабря в Невском районе начался пожар, сообщили в группе VK “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 18:40.