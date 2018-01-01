Обнальщицу Минину отправили под домашний арест до февраля

Под домашний арест Светлану Минину заключил Октябрьский районный суд Петербурга, сообщает “Мойка78”. Она будет находиться дома до 14 февраля грядущего года.

По версии следствия, Светлана Минина обналичивала деньги через компании “Верта”, “Ренесанс-Маркет” и “Соларис”. Действовала она не одна а в сговоре с Мариной Волошиной и ещё несколькими людьми. Всего преступникам удалось заработать около полумиллиона рублей.



Сообщается, что меру пресечения сообщнице Мининой, Марине Волошиной, ещё не избрали.

Вчера Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге банде обнальщиков из подпольного банка удалось заработать около трех млрд рублей за пару лет. Им назначили условное наказание. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).