Алла Андреева, защищающая права дольщиков, ушла с совещания с Александром Бегловым





Как заявила журналистка, она надеялась на личную встречу, и не понимает, зачем ей беседовать с Бегловым в формате совещания. Она подчеркнула, что Владимир Путин обещал ей эту встречу, и будет готова, когда о своем намерении поговорить заявит и Беглов.





Журналистка передала врио губернатора письма дольщиков ГК “Город”, среди которых и она сама, сообщает агентство.





Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что вице-губернатор Игорь Албин, отвечающий за градостроительство, отказался работать с Андреевой . В своем Facebook он назвал ее слова о состоянии градостроительства “черным пиаром”. ЖК “Прибалтийский”, за который был несла ответственность ГК “Город”, сейчас начинают вводить в эксплуатацию, сообщили в комитете по строительству.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Алла Андреева, выступающая за права дольщиков, ушла с совещания с Александром Бегловым 21 декабря, сообщают РИА Новости. Журналистка договорилась встретиться с врио губернатора Александром Бегловым после своего выступления на пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря.