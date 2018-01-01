Мигрант из Белоруссии обчистил свою подругу-бармена, пока та спала, и скрылся

Вчера, 20 декабря, по инфомации отдела полиции по Выборгскому району, в участок пришла женщина. Она рассказала, что накануне её друг, мигрант из Белоруссии, пока она спала, украл из её дома шкатулку с деньгами. Всего в ней находилось примерно 150 тыс рублей.



Сообщается, что сама женщина живет в городе Светогорске Выборгского района и работает барменом в местном питейном заведении. А её друг – приезжий из Белоруссии и занимается укладкой труб в городе Каменногорске. Пара познакомилась около трех лет назад, женщина старше мужчины больше чем на 20 лет.



Сейчас полицейские Выборгского района принимают меры к поиску преступника, а также решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Гатчинском районе мигрант изнасиловал двух братьев. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).