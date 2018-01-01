В Санкт-Петербурге закрыли станции метро “Гражданский проспект” и “Ленинский проспект”





По сообщениям пользователей соцсетей, на двух станциях противоположных концов “красной ветки” метро кто-то снова оставил свои пожитки. При этом в Санкт-Петербурге начинается вечерний час пик — согласно сервису Яндекс.Пробки в городе пробки на 8 баллов — поэтому добираться домой петербуржцам сегодня тяжело, трудно и долго.





В Санкт-Петербурге 21 декабря закрыли станции метро “Гражданский проспект” и “Ленинский проспект”, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 18:00.