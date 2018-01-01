На юге Санкт-Петербурга с весны по осень 2017 года работала наркобанда из 12 человек





По данным прокуратуры, “банда” собралась весной 2017 года. Их деятельность пресекли в начале осени 2017 года. При обыске сотрудники полиции изъяли у них более 7,5 кг амфетамина, почти килограмм марихуаны, больше чем полкило гашиша, 200 грамм кокаина, свыше 650 грамм экстази. Обвинение утверждено и теперь дело за Колпинским судом.









В Санкт-Петербурге работала группа из 12 наркоторговцев, обеспечивающая поставку наркотиков на юге города, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.