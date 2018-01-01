Мужчина развращал школьника в коммуналке Адмиралтейского района

Почти в полночь, 21 декабря, как сообщает “Мойка78”, в отделение полиции по Адмиралтейскому району пришла женщина. Она рассказала, что её сосед совершил развратные действия в отношении её сына – ученика 5-го класса.



Сообщается, что это происходило в одной из коммунальных квартир на Старо-Петергофском проспекте, прямо на кухне.



Правоохранители задержали подозреваемого мужчину по месту проживания и возбудили в отношении него уголовное дело.

Отметим, что одним из видов наказаний по ст. 135 “Развратные действия” может быть ограничение свободы сроком до трех лет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на станции метро "Выборгская" задержали мужчину из российской глубинки. Он совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).