Футболистов Кокорина и Мамаева теперь обвиняют в "причинении легкого вреда здоровью"





Сообщается, что медэкспертиза показала о наличии легкого вреда здоровью потерпевшему. На приговор это повлияет мало, поскольку согласно УК РФ максимальное наказание за обе статьи одно и то же — до 2 лет за решеткой, хотя новая статья считается тяжелее. Адвокат Павла Мамаева планирует подать 24 декабря жалобу в прокуратуру на несправедливое обвинение.





Внимание общественности — и правоохранительных органов — футболисты привлекли 8 октября, когда подрались с двумя чиновниками и водителем ведущего Первого канала в одном из ресторанов Москвы. Сейчас футболисты находятся в СИЗО.





Александр Кокорин играет в ФК “Зенит” Санкт-Петербурга с 2016 года. Павел Мамаев стоит на позиции полузащитника в ФК “Краснодар” с 2013 года.





Участникам дела “Кокорина и Мамаева” ужесточили обвинение 21 декабря, теперь они обвиняются не в “побоях”, а “причинении легкого вреда здоровью”, сообщают РИА Новости, цитируя адвоката младшего брата Кокорина.