Дело о мошенничестве в отношении главы “Усть-Луги” взяли под суд

Сегодня, 21 декабря, как сообщает “Мойка78” Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Израйлита.



Главу порта “Усть-Луга” обвиняют в мошенничестве в размере 93 млн рублей. Израйлит, как считает прокуратура, занимался отмыванием денежных средств и переводом их через офшоры вместо того, чтобы зачислять на счёт “Усть-Луги”.



Напомним, что обвинение Израйлиту предъявили ещё в конце октября этого года. Также известно, что весной 2018 года Валерия Израйлита объявили банкротом.



Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд приговорил генерального директора ООО "СПб" к пяти годам колонии. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).