После года болезни в Петербурге умерла актриса и автор пьес Алла Соколова в 74 года





Похороны актрисы пройдут в Киеве, сейчас решают вопрос, состоится ли прощание с Соколовой в Петербурге.





Алла Соколова с момента переезда в Ленинград из Владимирской области долгое время работала в Театр Ленинского комсомола. При этом она не только играла на сцене, но и писала: так, большую популярность обрела ее работа “Фантазии Фарятьева”, которую позже экранизировал Илья Авербах. Была замужем за актером Сергеем Дрейденом, у них есть сын Николай и внучка София.





В пятницу 21 декабря в Санкт-Петербурге умерла актриса Алла Соколова, сообщает ТАСС. Ей было 74 года и она, как сообщается, тяжело болела.