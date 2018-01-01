Тяжелый грузовик наехал на 50-летнего мужчину на Васильевском острове Санкт-Петербурга





Согласно данным дорожных инспекторов, ДТП произошло на 14-ой линии Васильевского острова около д. 47 около двух часов дня. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Сейчас он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Возможно, причиной ДТП стала скользкая дорога в дороге.





Сегодня днем в пятницу 21 декабря грузовик Iveco сбил мужчину 50-ти лет вне зоны пешеходного перехода, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Петербургу и области.