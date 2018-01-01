Полицейская машина врезалась в иномарку в Петроградском районе

ДТП случилось сегодня, 21 декабря, около 13:45 дня в Петроградском районе Петербурга, собщают очевидцы в группе социальной сети “ВКонтакте”.

На перекрёстке набережной Адмирала Лазарева и улицы Большой Зелениной автомобиль ДПС врезался в машину марки Kia Rio. Известно, что в иномарке в этот момент находился ребенок.

Сообщается, что в аварии никто серьезно не пострадал. Однако автомобили, которые столкнулись, на некоторое время заблокировали проезд другого транспорта.

Очевидцы "ВКонтакте" комментируют ситуацию так: "Зато ДПС на месте".

На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что автомобиль дорожно-патрульной службы застрял между двумя иномарками на перекрёстке улиц Академика Лебедева и Боткинской. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)