Что происходит с дольщиками ГК Город и Норманн и что для них сделал Игорь Албин

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 21 декабря сообщил на своей странице в

Facebook,

что не собирается обсуждать с журналистом Аллой Андреевой ситуацию с обманутыми дольщиками. Это произошло после того как на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Алла Андреева рассказала о людях в Петербурге, которые сидят без обещанного жилья.



Врио губернатора Александр Беглов сегодня должен был поговорить с Аллой Андреевой, сообщили в правительстве города, а Албину было поручено подготовить материалы к этой беседе.



Сегодня же 21 декабря подходит конец срока, данного Албиным компании “Норманн-Веста”, у который сейчас три проблемных объекта и которая обещала предоставить дольщикам 44 квартиры. Компания, по данным в сети, находится на грани банкротства, и Албин 14 декабря пригрозил разорвать контракт на строительство, если она за неделю не найдет пути решения своих проблем, сообщали в администрации Петербурга.



Если контракт будет аннулирован, объекты “Норманна” начнут достраивать более удачливые компании — это тоже займет время. Так, дольщиков ГК “Город”, владельцы которой сейчас арестованы, начинают заселять в квартиры ЖК “Прибалтийский только сейчас, спустя три года после обещанного срока сдачи, сообщили в комитете по строительству Петербурга. Объект достраивали другие компании — и он еще не закончен, сообщает комитет.



Как сообщил Албин в Facebook, он и его сотрудники продолжают работу над обеспечением петербуржцев жильем. Так, по его данным, за год заселили 33 жилых дома, а в работе еще 18.



По данным сайта правительства города, Игорь Албин родился в 1966 году в Исилькуле, окончил РАНХиГС, имеет степень кандидата юридических наук, с 2007 по 2012 был главой Костромской области и с 2014 года занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он отвечает за развитие строительства, транспорт, энергетику, сохранение культурных объектов.



Напомним, Путин сказал, что разберется в ситуации с долевым строительством в Петербурге.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)