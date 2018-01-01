Нападение на фельдшера скорой может закончиться для петербуржца уголовным делом

Доследственная проверка, по данным от ГСУ Следственного комитета по Петербургу, будет проходить по факту нападения на медсотрудника

Сообщается, что инцидент произошел 20 декабря в коммунальной квартире одного из домов на Воскресенской набережной. Петербуржец 59-ти лет начал конфликт с фельдшером скорой помощи. Это закончилось тем, что мужчина защемил ногу медсотрудника дверью. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб голеностопа.

Сейчас сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Почти год назад Gazeta.SPb писала о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения также напал на фельдшера скорой помощи. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "побои". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).