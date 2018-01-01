В Петербурге на предновогоднем корпоративе мужчина изрезал молодому парню лицо разбитым стаканом





Инцидент произошел около 11 часов вечера: в банкетном зале на Свердловской набережной шла вечеринка, когда двое посетителей поссорились и мужчина 35-ти лет ударил 24-летнего молодого человека по голове, а затем изрезал лицо разбитым стаканом. Работники зала тут же вызвали охрану, и наряд ВО задержал мужчину, когда тот пытался сбежать.





На предновогоднем банкете 20 декабря мужчина напал на молодого человека и изрезал ему лицо разбитым стаканом, сообщили Gazeta.SPb в УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.