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В Петербурге на предновогоднем корпоративе мужчина изрезал молодому парню лицо разбитым стаканом
16:03
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