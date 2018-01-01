У разнорабочего из Всеволожского района обчистили сейф

Мужчина, который работает разнорабочим и живёт в деревне Кавголово Ленинградской области, 19 декабря обнаружил, что у него похитили имущество, как сообщает “Мойка78”.

Из сейфа в его доме пропали ценные вещи: 520 евро и 120 долларов, украшения из золота, документы на автомобиль и квадроцикл. Также у потерпевшего похитили пистолет травматического типа “Оса” с патронами.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ст.158 – кража. Оценивается ущерб, который понёс разнорабочий.



Но и потерпевшего привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия и боеприпасов. Составлен административный протокол.