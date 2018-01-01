



Сначала служащие Росгвардии думали, что мужчина угонщик и отвезли его отдел полиции. При обыске у него нашли 10 пакетов с синтетическим наркотиком. Общий вес партии составил 2,5 кг. Мужчина признался, что сделал в городе несколько тайников - “закладок” - и помог найти еще примерно 500 г наркотиков.





В Красногвардейском районе Петербурга у мужчины в рюкзаке нашли 2,5 кг синтетических наркотиков, сообщили Gazeta.SPb в УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, после того как тот пытался спрятаться за автомобилей от проезжающей патрульной машины.