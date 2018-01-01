В аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга открывается предновогодняя благотворительная ярмарка





В этом году в ярмарке участвуют восемь организаций, они привезли керамику, игрушки, открытки и многое другое. Это третий раз, когда аэропорт запускает такую акцию вместе с фондом “Добрый город Петербург”.





Сегодня 21 декабря в аэропорту Санкт-Петербурга “Пулково” началась ярмарка “Добрый аэропорт”, сообщили Gazeta.SPb в аэропорту. Она продлится до 25 декабря, на ней продают поделки, сделанные волонтерами фондом и их подопечными. Выручка пойдем на развитие их деятельности.