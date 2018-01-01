В Ленинградской области бывший заключенный взялся за старое

В Кингисеппском районе Легингдской области возбудили уголовное дело в отношении ранее заключенного мужчины, как сообщает “Мойка78”.

Его подозревают в том, что он насильственным путем убил своего приятеля 45-ти лет. Его труп нашли в одном из домой на улице Воровского в Кингисеппе. На теле погибшего обнаружили серьёзные раны, в частности, в районе головы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По версии следствия, убийство произошло 20 декабря после ссоры и драки. Сначала мужчины выпивали и разговаривали о своём уголовном прошлом.

Известно, что ранее подозреваемый был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Сейчас предполагаемый убийца задержан. Правоохранители выясняют подробности случившегося и готовятся предъявить обвинение.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что бывший зэк избил свою любовницу битой, а потом попытался задушить. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).