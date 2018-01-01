В Санкт-Петербурге смартфоны подорожали на 7,5% за 2018 год на сайте объявлений “Авито”





Мобильные телефоны являются самым популярным запросом на сайте в разделе бытовой техники. Продажи остались примерно на том же уровне, что и в 2018 году. Самыми популярными брендами стали Apple, Samsung, Xiaomi.





Средняя цена “айфонов”, остающихся самыми популярными, составила 14 400 рублей. Самые дешевые — телефоны Nokia, их можно купить в среднем за 3 300 рублей. Nokia потеряла две позиции в списке продаж за 2018 год.





В Санкт-Петербурге смартфоны подорожали за год на 7,5%, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса Авито, рассмотревшие рынок объявлений по продаже телефонов.