На улицах Санкт-Петербурга развесили более 7 тысяч электрогирлянд к Новому Году





Как сообщают работники “Ленсвета” им удалось развесить около 7,2 тысяч гирлянд в 4 770 точках подключения — это весь объем гирлянд, которые администрация запланировала для украшения города. Сообщается, что гирлянд на 400 больше, чем в 2017 году. Общая мощность освещения составила 2 000 кВт.





Электрогирлянды провисят в Санкт-Петербурге до самого Старого Нового года, намеченный на ночь 14 января. Напомним, в Петербурге в этом году, по словам администрации города, установили 66 новогодних елей — на 11 больше, чем в 2017 году.





В Санкт-Петербурге развесили более 7 тысяч новогодних электрических гирлянд, сообщили Gazeta.SPb в СПБ ГУП “Ленсвет”.