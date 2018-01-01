Главный Дед Мороз страны приехал в Петербург с визитом

В пятницу, 21 декабря, в Санкт-Петербург приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает “Петербургский дневник”.





Город на Неве стал для зимнего волшебника 18 по счету. Свое путешествие по городам сказочный персонаж начал еще 8 ноября. Основные встречи Дед Мороз проведет в субботу, 22 декабря.





Так, Дедушка посетить городские больницы, где поздравит детей с Новым годом и зажжет огни на главной елке города. Напомним, ежегодно зимний гость приезжает на Дворцовую площадь на новом транспорте, в этом году Дед Мороз прилетит на площадь на воздушном шаре.



