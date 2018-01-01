В Санкт-Петербурге у ТЮЗа в субботу откроется каток и на него приедет Дед Мороз





Общая площадь составила свыше 700 м2. Катание на нем будет открыто с 12:00 до 21:00. О ценах пока не сообщается. На территории работает кафе и помещения для переодевания.





В эти выходные в честь открытия организаторы дарят гостям час мастер-класса с инструктором и бесплатную заточку коньков — их надо будет принести с собой. Мастер классы пройдут с 12:30 по 15:00, для участия в них нужно знать пароль - “Все на каток”. Кроме этого обещают пригласить Деда Мороза, который тоже выйдет на лед.









В субботу 22 декабря в Санкт-Петербурге открывается новый каток возле ТЮЗа на Пионерской площади, сообщили Gazeta.SPb в "группе ЦДС", которая помогла каток организовать.