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В Петербурге от долгой болезни умер долларовый миллиардер, бизнесмен и меценат Игорь Минаков
14:28
Тэги: бизнесмен, ленэнерго, благотворительность
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