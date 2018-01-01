В Петербурге от долгой болезни умер долларовый миллиардер, бизнесмен и меценат Игорь Минаков





Миллиардер долгое время был топ-менеджером “Ленэнерго”, руководил банком “Объединенный капитал”, который сам и создал, организовал Фонд по борьбе с организованной преступностью. При этом сам предприниматель попал в СИЗО “Кресты” за статью 330 УК РФ “Самоуправство”, но позже его оправдали.





Благотворительная деятельность Минакова включала финансирование фонда “Наше завтра” для сирот, поддержку Института живописи имени Репина.





В 2017 году его состояние оценивалось в почти 11 млрд долларов согласно “Рейтингу миллиардеров ДП — 2017”.









Бизнесмен и меценат Игорь Минаков скончался в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPB в оргкомитете премии Мецената. Миллиардеру было 58 лет, сообщается, что он долго и тяжело болел.