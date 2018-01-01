Судостроительное предприятие “Адмиралтейские верфи” построит “Северное сияние” для полярников

“Адмиралтейские верфи” сообщили о старте масштабных строительных работ по производству площадки для полярников. Платформа «Северный полюс» будет достигать 83,1 метров в длину, ее ширина будет более 20 метров, кроме того, она сможет перевозить 48 человек.





Платформу построят для проведения комплексных исследований в северных водах. В планах возродить традиция дрейфующих станций. Для этого корпус судна будет нестандартных размеров, а в форме яйца.