Албин заявил, что готов покинуть Смольный, только не решать проблему обманутых дольщиков с активисткой Аллой Андреевой

Резонансный вопрос журналистки рязанской газеты Аллы Андреевой был озвучен 20 декабря на Большой ежегодной пресс-конференции. Журналистка оказалась активисткой, которая давно занимается проблемами долевого строительства, и сама является обманутой дольщицей, об этом она сообщила на пресс-конференции. Общественница попросила взять президента России Владимира Путина дело с обманутыми дольщика Петербурга и Ленинградской области под личный контроль. Она также рассказал свою историю и сообщила, что все ее дальнейшие действия и защита прав обманутых дольщиков привели к смерти ее супруга. Андреева обвинила в бездействие петербургских чиновников, в том числе и вице-губернатора Игоря Албина.





На своей странице Facebook вице-губернатор разместил пост, в котором назвал Аллу Андрееву “тяжелой артиллерией” и “чертом из табакерки”. По его словам, названные Андреевой “вредители” Игорь Албин, Виктор Миненко, Алексей Золотов, Евгений Барановский, Андрей Молчанов, Александр Гутман, Геннадий Щербина, Игорь Креславский не являются таковыми и всегда отстаивали интересы дольщиков.





История Аллы Андреевой, считает Албин, просто пиар и правды за собой не несет. Чиновник написал, что, - “Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, ни Алексей Золотов не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег”.



Также Албин напомнил, что в городе есть проблемы с долевым строительством, но уже сейчас введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. В работе ещё 18 домов.





“Более десяти тысяч обманутых людей получили свое законное жилье”, - пишет Албин.











