Ключевыми событиями 2018 года для жителей Санкт-Петербурга стали мундиаль, отставка Полтавченко и пенсионная реформа





В Санкт-Петербурге мировой футбольным турнир выбрали основным событием около 64% опрошенных. Около 12% обратили внимание на отставку Георгия Полтавченко и приход Александра Беглова на его пост в качества врио губернатора. Еще 7% назвали День города, “Алые паруса”, парад ВМФ. 2% вспомнили об запуске “Беговой” и “Новокрестовской”.





Пенсионную реформу выбрали только 7% петербуржцев. Для сравнения, в Москве этот процент равен 13% - выше, чем в любом другом мегаполисе.









Жители России запомнили 2018 год за Чемпионат мира по футболу, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса Superjob, которые опросили около 15 тысяч жителей мегаполисов России.