Садоводы Пушкинского района отплатили электроэнергию только после аргументов прокуратуры

Долги за электроэнергию привели прокуратуру Пушкинского района к председателям садоводческих некоммерческих товариществ “Заозерное” и “Коллективный сад №7” с проверкой, сообщает прокуратура района.





В ходе проверки выяснилось, что у СНТ “Заозерное” и “Коллективный сад №7” имеются долги перед АО «Петербургская сбытовая компания» за электроэнергию. Причиной долгов стало нежелание оплачивать вовремя счет.





Прокуратура привлекла председателей садоводческих некоммерческих товарищества к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что организациями приняты меры и долги будут погашены.



