Из Белоруссии в Россию ехало 600 кг колбасы, сыра и масла в машине без холодильника (фото)

Пограничники запретили ввоз 600 кг сосисок, колбасы и сыра из Белоруссии в Псковской области, сообщили Gazeta.SPb в “Россельхознадзоре” по Санкт-Петербургу и Псковской и Ленинградской областям.





Как сообщают в управлении, 20 декабря на границе в деревне Лобок пограничники нашли в автомобилях 600 кг мясной и молочной продукции, а документов на него не увидели. Вскоре выяснилось, что предприятие “Инко-Фуд” уже несколько раз нарушало правила поставки продукции в Евразийский экономический союз, в связи с чем ее деятельность в России ограничена. Кроме этого, в машине не было холодильника, в котором продукты следовало бы хранить. Груз вернется в Белоруссию.







