Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" отправился покорять Балтику

В пятницу, 21 декабря, в свой первый рейс отправился первый «Адмирал флота Касатонов», построенный на судостроительном заводе «Северная верфь». Об этом сообщают сотрудники предприятия.





Планируется проверить работу всех систем и устройств серийного фрегата проекта 22350. На борту фрегата находятся судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки. Команда проверит работу навигации, вентиляции, систему жизнеобеспечения, якорное устройство.





На предприятии рассказали, что фрегат назван в честь моряка-подводника, военачальника, Героя Советского Союза Владимира Афанасьевича Касатонова.



