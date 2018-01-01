В Псковской области на границе развернули автомобиль с 19 тоннами киви, ехавший в Казахстан





Фрукты ехали из Италии, по словам водителя, он вез продукцию в Казахстан. Однако у транспортировщика не оказалось сопроводительной документации, что киви росли в зонах, где нет карантинных вредных организмов. В итоге водителю отказали во въезде на территорию Евразийского экономического союза. Что будет дальше с водителем и его грузом не сообщается.





В Псковской области 19 декабря пограничники обнаружили в машине 19 тонн киви, сообщили Gazeta.SPb в “Россельхознадзоре” по Петербургу, Ленинградской и Псковской области.