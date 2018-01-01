Средневековые мотивы и джазовые композиции прозвучат на новогоднем фестивале «Ночь перед Рождеством»

С 22 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в Санкт-Петербурге будет проходить шестой новогодний музыкальный фестиваль «Ночь перед Рождеством», сообщает Центр современных технологий в искусстве "Арт-паркИНГ".





Традиционные камерные концерты пройдут на площадке музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. Слушатели смогут прослушать музыкальные композиции в стиле барокко и классика, романтизм и современность, джаз и блюз, фольклор и средневековье.





официальном сайте фестиваля На фестивале выступят как зарубежные, так и отечественные исполнители. Каждый концерт будет проходить в формате творческой встречи. С подробной программой можно ознакомиться на