Трехкомнатную квартиру вместо многодетной матери занял директор “Жилкомсервиса” в Петербурге





Как сообщает прокуратура, в администрации с 1988 года знают, что женщина нуждается в жилье — сейчас у нее три несовершеннолетних ребенка. Ей предложили трехкомнатную квартиру на пр. Ветеранов, однако выяснилось, что она уже арендуется по цене 2600 рулей в месяц гендиректором компании “Жилкомсервис”.





Сам гендиректор заявил, что его жилье в Петергофе перестало его устраивать. Прокуратуры решает, какие действия следует предпринять прокурору.





В Красносельском районе многодетной матери отказались предоставить квартиру, потому что ее занял гендиректор Жилкомсервиса, рассказали Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.